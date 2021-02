Vítima era o senhor Antônio de Aquino Moraes, de 83 anos, que trabalhava com serviços gerais e era morador da rua Guaporé, no bairro San Remo

publicado em 23/02/2021

Votuporanga registrou a 143ª morte por Covid-19 e mais 31 casos da doença (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 31 casos de coronavírus nesta terça-feira (23), de acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. Ainda segundo o informe, o município registrou a 143ª morte pela doença.Como adiantado pelo jornal A Cidade na segunda-feira (22), a vítima era o senhor Antônio de Aquino Moraes, que tinha 83 anos, comorbidades e faleceu na Santa Casa por complicações da Covid-19.Ele trabalhava com serviços gerais e era morador da rua Guaporé, no bairro San Remo. Moraes deixou sete filhos, além de netos, bisnetos e demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu na manhã desta terça, no Cemitério Parque Jardim das Flores.Desde o começo da pandemia, Votuporanga registrou 8.227 casos de coronavírus, dos quais 7.917 foram curados.Segundo o boletim, o município tem 23 pessoas hospitalizadas, das quais uma tem suspeita da doença, 22 foram confirmadas e, de todas essas, 14 estão internadas em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).O "vacinômetro" do informe mostrou que mais 20 votuporanguenses tomaram a primeira dose do imunizante contra o coronavírus e mais dois tomaram a segunda dose. Assim, o município totaliza 6.202 pessoas que tomaram a primeira dose e 1.921 que tomaram a segunda.Votuporanga também tem 388 casos suspeitos da doença e 792 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.