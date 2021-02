Vítima foi o senhor Florindo Jesus da Silva, que tinha 72 anos, era desenhista e trabalhava na Administração Municipal

publicado em 24/02/2021

Senhor Florindo Jesus da Silva morava na Rua Colombia, no bairro Cecap II, era viúvo e deixa três filhos (Imagem: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 29 casos de coronavírus nesta quarta-feira (24), segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. O município também registrou a 144ª morte por Covid-19.A vítima era o senhor Florindo Jesus da Silva, aos 72 anos. Ele tinha comorbidades e estava hospitalizado na Santa Casa de Votuporanga.Florindo da Silva era desenhista, trabalhava na Administração Municipal e morava na Rua Colombia, no bairro Cecap II. Ele era viúvo de Adelaide de Alcântara e deixa os filhos Adriana, Fernando e Alessandra, além de demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu na tarde desta quarta, no Cemitério Jardim das Flores.De acordo com o boletim, o município tem 27 pessoas hospitalizadas, das quais duas têm suspeita de Covid-19 e as outras 25 foram confirmadas com a doença. Ainda segundo o informe, 13 estão internadas em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Desde o começo da pandemia, Votuporanga registrou 8.256 casos positivos de coronavírus, dos quais 7.927 foram curados. Além disso, o município tem 372 casos suspeitos da doença e 797 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro" do município, mais 31 votuporanguenses tomaram a primeira dose do imunizante contra o coronavírus e mais cinco tomaram a segunda. No total, 6.233 pessoas tomaram a primeira dose e 1.926 tomaram a segunda.