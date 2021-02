Segundo o 'vacinômetro' do município, mais 33 votuporanguenses tomara a primeira dose da vacina e 34 tomaram a segunda

publicado em 18/02/2021

Votuporanga totaliza 8.135 casos de coronavírus e 138 mortes pela doença (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 19 casos confirmados do coronavírus, de acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde desta quinta-feira (18).Segundo o "vacinômetro", o munícipio aplicou a primeira dose da vacina em mais 33 votuporanguenses e a segunda em mais 34. Assim, o município totaliza 6.121 pessoas com a primeira dose aplicada e 1.893 com a segunda.Além disso, Votuporanga não registrou novas mortes causadas pela doença, de forma que o total continua sendo 138.Desde o começo da pandemia, o município registrou 8.135 casos da doença, dos quais 7.844 foram curados. Ainda de acordo com o boletim, Votuporanga tem 298 casos suspeitos da doença e 787 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.