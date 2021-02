Segundo o 'vacinômetro', mais 149 pessoas tomaram a 1ª dose da vacina e mais 558 tomaram a 2ª

publicado em 15/02/2021

Votuporanga registrou 8.065 casos de Covid-19 e vacinou 5.938 pessoas contra a doença (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 15 casos de coronavírus entre sábado (13) e esta segunda (15), segundo o Boletim Epidemiológico mais recente da Secretaria Municipal de Saúde.Os dados também mostraram que o município registrou mais uma morte causada pelo coronavírus: o senhor Antonio Trento, de 83 anos. Ele e a esposa, Cida Trento, tinham contraído Covid-19 e ele acabou falecendo de complicações da doença (infecção hospitalar), no domingo (14). Agora, o município totaliza 137 óbitos por Covid.O senhor Trento era pai da pastora e candidata a vice-prefeita de Votuporanga, Shirlei Trento. Ele deixa outros filhos e netos. Seu corpo foi velado no Velório Municipal "Aldo Zara", às 11h desta segunda, e seu sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal de Votuporanga, às 17h.O boletim também trouxe dados do "vacinômetro", que mostrou que mais 149 pessoas tomaram a primeira dose da vacina e mais 558 tomaram a segunda. No total, 5.938 tomaram a primeira e 1.118 tomaram a segunda.Desde o começo da pandemia, Votuporanga registrou 8.065 casos de coronavírus, dos quais 7.795 foram curados. Atualmente, 16 pessoas estão hospitalizadas (uma tem suspeita de Covid-19 e as outras 15 estão confirmadas). Dessas, sete estão internadas em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Além disso, o município tem 412 casos suspeitos da doença e 733 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.