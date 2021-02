Desde o começo da pandemia, o munícipio teve quase 8 mil casos positivos de Covid-19

publicado em 05/02/2021

Município registra 3.529 vacinados contra Covid-19, sem novos registros de óbitos causados pela doença (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brMais 222 pessoas vacinadas contra a Covid-19 e 29 casos novos da doença. Este é o balanço desta sexta-feira (5) em Votuporanga, segundo o boletim epidemiológico da Prefeitura.Segundo o "vacinômetro" do boletim, a cidade totaliza 3.529 pessoas imunizadas contra a doença.Já em relação às mortes, o município não teve novos óbitos causados pela doença entre quinta e sexta-feira, portanto, o número total continua 133.Além disso, o Votporanga segue com 24 pessoas com Covid-19 hospitalizadas, das quais 13 estão em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), de acordo com o boletim.Desde o começo da pandemia, a cidade teve 7.912 casos positivos da doenças. Desses, 7.538 pessoas se recuperaram.Ainda falando sobre dados totais do boletim, o município tem 465 casos suspeitos e 912 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.