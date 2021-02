'Vacinômetro' também mostrou que 542 pessoas receberam a 2ª dose do imunizante

publicado em 12/02/2021

'Vacinômetro' mostra que 5.552 votuporanguenses receberam a primeira dose da vacina e 542 receberam a segunda (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou 27 novos casos de coronavírus nesta sexta-feira (12), segundo o boletim epidemiológico da Prefeitura com os indicadores da evolução da pandemia no município.Já o "vacinômetro" mostrou, pela primeira vez, quantos votuporanguenses tomaram a segunda dose do imunizante: 542. Já em relação à primeira, o indicador mostrou que mais 325 pessoas receberam, totalizando 5.552.O boletim também mostrou que 16 pessoas confirmadas com o coronavírus estão hospitalizadas no município, das quais nove estão em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Desde o começo da pandemia, Votuporanga totaliza 8.040 casos positivos, 7.729 curados e 136 óbitos pela doença. Além disso, o município tem 470 casos suspeitos e 730 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.