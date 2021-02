Município fica atrás apenas de Rio Preto e Catanduva no ranking de imunizados da região no 'vacinômetro' do estado

publicado em 16/02/2021

Votuporanga está em terceiro lugar no ranking de vacinados da região DRS-XV, que abrange Rio Preto e outras 100 cidades (Imagem: Governo do Estado de São Paulo)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brRio Preto, Catanduva e Votuporanga. Este é o top 3 do ranking de imunizados contra o coronavírus do GVE (Grupo de Vigilância Epidemiológica) de Rio Preto. Os dados, atualizados na segunda-feira (14), são do "vacinômetro" do estado de São Paulo.De acordo com os dados estaduais, Votuporanga tem 6.273 vacinados, o que representa aproximadamente 6,6% da população. Já Catanduva totaliza 9.296 vacinados (7,5% da população) e Rio Preto, que encabeça o ranking, tem 28.139 imunizados contra a Covid-19 (6% dos habitantes).Considerando a microrregião de Votuporanga, o município lidera no número de vacinados, seguido por Cardoso (437) e Cosmorama (320). Já o município com o menor número de imunizados é Pontes Gestal, com 103 vacinados.Os dados do "vacinômetro" do estado também mostram que a microrregião totaliza 8.750 vacinados até a tarde de ontem.Dentro do DRS-XV (Departamento Regional de Saúde), que abrange Rio Preto, Votuporanga e outros 100 municípios, 67 cidades iniciaram a vacinação contra o coronavírus, segundo o "vacinômetro". Até segunda-feira, a região totalizava 74.135 imunizados.Ainda de acordo com o ranking do "vacinômetro", Marapoama, União Paulista e Zacarias eram os municípios com os menores números de imunizados da DRS-XV, com 100, 99 e 87 vacinados, respectivamente.São José do Rio Preto – 29.011Catanduva – 9.296Votuporanga – 6.934Fernandópolis – 4.464Jales – 2.907Santa Fé do Sul – 1.981Nhandeara – 636Cardoso – 437Cosmorama – 320Riolândia – 300Américo de Campos – 289Valentim Gentil – 245Sebastianópolis do Sul – 187Álvares Florence – 168Parisi – 124Pontes Gestal – 103