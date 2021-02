Município registrou 18 casos novos da doença nesta segunda-feira (8)

publicado em 08/02/2021

Município vacinou 407 pessoas entre sexta-feira passada (5) e esta segunda-feira (8) (Imagem: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga bateu a marca de quatro mil pessoas vacinadas contra a Covid-19, segundo o boletim epidemiológico da Prefeitura. Na sexta-feira (5), o município tinha imunizado 3.829 votuporanguenses. Nesta segunda-feira (8), o número saltou para 4.236.Esse aumento é consequência do plantão de vacinação realizado pela Administração durante o final de semana e do início da imunização de idosos com mais de 90 anos, que aconteceu nesta segunda. Com isso, o município vacinou 407 pessoas entre sexta passada e esta segunda.Apesar dos esforços da campanha de vacinação, Votuporanga continua registrando novos casos e óbitos causados por Covid-19. Segundo o boletim da Prefeitura, o município teve 18 casos novos e uma morte pela doença.Ainda de acordo com o boletim, a vítima era um idoso de 72 anos, com comorbidades, que estava hospitalizado em outro município.Os dados também mostram que, atualmente, 21 pessoas com a doença estão hospitalizadas em Votuporanga. Dessas, nove estão internadas em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Desde o começo da pandemia, o município registrou 7.947 casos da doença, dos quais 7.631 conseguiram se curar. Além disso, Votuporanga totaliza 508 casos suspeitos e 933 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.