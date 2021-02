Dois consultórios municipais oferecem drive-thru de vacinação

publicado em 08/02/2021

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA vacinação que contempla idosos votuporanguenses com mais de 90 anos começou nesta segunda-feira (8) em todas as unidades de saúde, das 8h às 16h. É o que definiu a Prefeitura de Votuporanga em reunião na semana passada.Além disso, os consultórios municipais "Carmem Martin Maria Moretin" (Paineiras) e "Martiniano Salgado" (Pró-Povo) oferecem drive-thru de vacinação. Para os idosos acamados, a imunização será realizada em cada residência pelas equipes de cada unidade.A reportagem apurou no local que a expectativa no consultório "Martiniano Salgado" é que 39 idosos dessa faixa etária sejam vacinados neste primeiro dia. A responsável pelo consultório, Taíse Molinari Teixeira, disse ao jornal que caso precise de mais, o local tem as doses a disposição.Na quinta-feira (4), a Secretaria recebeu mais um lote de vacinas contra Covid-19, da CoronaVac, totalizando 5.960 doses do imunizante.O novo cronograma leva em consideração justamente a quantidade de doses disponíveis e o público alvo.O grupo acima de 90 anos faz parte da primeira fase da vacinação, que já contemplou profissionais da linha de frente de atendimento à saúde, idosos que vivem nas instituições de longa permanência e colaboradores destas instituições.A Secretaria também está imunizando profissionais de laboratórios, clínicas de vacinação, funerárias, IML e aqueles que atuam com transporte de resíduos, além dos demais profissionais da saúde que não atuam na linha de frente.*Colaborou Franclin Duarte