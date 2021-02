Equipamentos são essenciais para proteção dos profissionais que atuam no atendimento a pacientes com Covid-19

publicado em 08/02/2021

Representantes da Santa Casa e da Organização Social de Saúde que administra a UPA, Samu e Mini-Hospital do Pozzobon receberam as doações (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

A Secretaria de Assistência Social de Votuporanga doou 1.440 aventais para a Santa Casa e para a Organização Social de Saúde que administra a UPA, Samu e Mini-Hospital do Pozzobon. A doação foi entregue na última semana para representantes das duas instituições.Os aventais serão utilizados pelos profissionais que atuam no atendimento a pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 e são considerados materiais de proteção individual.“Recebemos recursos através da Portaria 369, do Ministério da Cidadania, onde a Secretaria adquiriu esses materiais e, por serem utilizados exclusivamente por profissionais de atendimento a pacientes com Covid-19, realizamos a doação para contribuir com o trabalho que vem sendo desenvolvido nessas unidades”, explicou a secretária, Meire Azevedo.