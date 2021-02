Nascimentos no hospital englobam SUS, convênio e particular para uma região com mais de 500 mil habitantes

publicado em 08/02/2021

Hospital registrou pouco mais de 1,7 mil partos em 2020, a maioria sendo cesariana (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga tem orgulho de ter contribuído para o nascimento de muitas gerações. Somente em 2020, foram realizados 1.752 partos na instituição. A maioria foi cesariana."Cada nascimento é, para nós, motivo de muito orgulho e reforça a nossa responsabilidade com a comunidade", disse o provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana.Lais Lourenção Mortari Mega é mãe do Arthur Mortari Mega, de sete anos, e Lorenzo Mortari Mega, de apenas quatro meses. A família de Lais é o testemunho de que a vida começa e continua no Hospital votuporanguense.Lorenzo nasceu no ano passado, em meio à pandemia do coronavírus. Ele veio ao mundo com 3,5 kg e 49 centímetros pelas mãos do médico ginecologista e obstetra, Dr. Alexandre Arakawa. “O atendimento foi ótimo, o cuidado foi o grande diferencial. A atenção de todos na nossa assistência foram excepcionais, sem contar a limpeza do quarto”, contou a mãe.A psicóloga Yasmin Duarte tem 27 anos e escolheu a Santa Casa para a chegada do pequeno Vinícius Duarte Silva. Ele nasceu em dezembro, com 4,7 kg e 52 centímetros e teve como médica a ginecologista e obstetra Dra. Rovenna Comar.Yasmin é de Iturama (MG) decidiu vir até Votuporanga na Instituição, para o dia tão aguardado. “O atendimento foi excelente. Com certeza, foi um grande diferencial e melhor decisão em optar em ter nosso bebê no hospital. Os profissionais são bem capacitados e atenciosos”, destacou.Vinícius nasceu de parto normal, do jeito que sua mãe tanto sonhava. “Foram nove meses de muita pesquisa, acompanhamento com a médica e dedicação para que quando chegasse a hora meu filho viesse da forma mais natural possível”, contou.A enfermeira obstetra da Ala José Delgado do hospital, Poliani Semeghini, explicou que a história de Yasmim foi de muita superação.“Foram várias horas de trabalho de parto, prestamos todo o apoio necessário para que ela pudesse ter o bebê. Ela fez exercícios na bola, agachamentos, o marido esteve presente em todo momento colocou música para relaxar. Contamos também com o trabalho da doula até que tudo ocorreu naturalmente” contou.Na Maternidade do Sistema Único de Saúde (SUS), são 14 leitos e 16 de leitos na Ala José Delgado (convênios e particulares). O hospital tem o quarto PPP (Pré-parto, parto e pós-parto), específico para parto normal humanizado, com todo suporte de Centro Cirúrgico.Além desta estrutura, a Santa Casa possui uma equipe multidisciplinar para atender as grávidas, para assisti-las em todos os aspectos clínicos e psicológicos. Esses profissionais passam por capacitações frequentemente, sendo inclusive, no momento, qualificados pelo Programa São Paulo pela Primeiríssima infância.Um diferencial na Santa Casa é a atuação da doula, inclusive em partos do SUS, profissional que orienta e assiste a nova mãe no procedimento. Seu papel é oferecer conforto, encorajamento, tranquilidade, suporte emocional e físico.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou o serviço. “A Maternidade da Santa Casa de Votuporanga é referência para o município e região, com toda a estrutura necessária para assistência da mamãe e bebê, inclusive com suporte de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. Trabalhamos para que o atendimento seja cada vez mais humanizado”, finalizou.