Parlamentar esteve reunido com provedor e lideranças nesta sexta-feira (5)

publicado em 05/02/2021

Deputado se colocou à disposição do hospitale se comprometeu a auxiliar na busca de um tomógrafo junto ao Governo do Estado (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga recepcionou o deputado federal Geninho Zuliani nesta sexta-feira (5). O provedor Luiz Fernando Góes Liévana deu as boas-vindas para o parlamentar, apresentando as demandas do hospital.Luiz Fernando estava acompanhado de diretores; do coordenador corporativo do hospital, Angelo Jabur Bimbato; do diretor clínico da instituição, Dr. Atílio Pozzobon Neto; dos vereadores Daniel David e Edinalva Azevedo; secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, além de algumas lideranças como o assessor de gabinete Marcelo Marin Zeitune, respeitando o distanciamento e o uso de máscaras e álcool em gel.O provedor ressaltou a importância da Santa Casa. “Completamos neste ano 71 anos de serviços dedicados para população de 53 municípios, sendo que a maioria é pelo Sistema Único de Saúde. Somente no ano passado, foram aproximadamente um milhão de atendimentos apenas em nosso Hospital, comprovando a qualidade e humanização de nossa assistência”, contou.Luiz Fernando falou também dos atendimentos de Covid-19, grande demanda da Santa Casa. Aproximadamente mil pacientes positivos deram entrada no Hospital desde o início da pandemia. Ao detalhar a assistência, o provedor frisou a necessidade de um novo tomógrafo, equipamento muito utilizado para o diagnóstico da patologia.Ele destacou ainda a necessidade de emendas para a manutenção da instituição. “Sabemos que o Geninho é um parceiro muito importante, inclusive com vínculo em nossa região. Já nos destinou recursos para custeio e só podemos agradecer por tamanho envolvimento com nosso hospital. Cada verba destinada traz benefícios para milhares de pacientes. Contamos com você também para nos representar em nossas causas envolvendo o Ministério da Saúde, especialmente neste momento delicado na área da saúde para as instituições de São Paulo”, frisou.O provedor enfatizou a importância do programa Santas Casas Sustentáveis, no complemento das receitas SUS dos hospitais filantrópicos. “É um projeto que tem salvado muitas vidas e que não poderia estar sofrendo cortes neste momento”, afirmou.O deputado se colocou à disposição. “Estou em contato com alguns representantes de instituições filantrópicas, inclusive da Frente Parlamentar das Santas Casas, para juntos buscar alternativas para readequação orçamentária. Vamos somar esforços e auxiliar o Governo do Estado na busca de novos métodos para evitar o corte de 12% do programa. Estou conversando com as forças políticas estaduais, incluindo o vice-governador Rodrigo Garcia e líder do governador de São Paulo na Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari, para a reestruturação desta iniciativa”, disse.Geninho se comprometeu a auxiliar na busca de um tomógrafo junto ao Governo do Estado, bem como a indicar uma emenda para a instituição. “Contem comigo”, finalizou.