Provedor Luiz Fernando Góes Liévana esteve com Rose e as titulares da pasta de Cultura e Turismo, Janaina Silva, e Meire Azevedo, da Assistência Social

publicado em 12/02/2021

Entre as lideranças locais no encontro estava a primeira-dama e as secretárias municipais de Assistência Social e Cultura e Turismo (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

O provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana, recepcionou lideranças locais para um encontro na quinta-feira (12).Estiveram presentes: a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Rose Seba; as secretárias municipais Meire Azevedo (Assistência Social) e Janaína Silva (Cultura e Turismo); o vereador Daniel David; o coordenador da Qualidade e presidente do Grupo de Trabalho de Humanização, Adriano Marques; além dos assessores Ormélio Caporalini, Fernando Henrique dos Santos e Maria Donizeti Guzo.O provedor deu detalhes da Santa Casa, que completa 71 anos de serviços neste ano. “Somos uma Instituição sem fins lucrativos, referência para Votuporanga e região. Somente no ano passado, foram aproximadamente 1 milhão de atendimentos apenas em nosso Hospital, comprovando a qualidade e humanização de nossa assistência. Nossa missão é reforçada a cada dia com o objetivo de acolher, assistir, desenvolver e gerir com o melhor de todos nós”, afirmou.Luiz Fernando ressaltou que a maioria dos atendimentos é para votuporanguenses. “A Instituição é a única da cidade que atende o Sistema Único de Saúde (SUS), que nos enche de orgulho”, complementou.A Santa Casa de Votuporanga e a Prefeitura de Votuporanga são grandes parceiros, que têm como objetivos a saúde e a qualidade de vida de toda a população.Ele percorreu a Santa Casa com a comitiva e apresentou alguns projetos. “De mãos dadas vamos buscar oferecer um serviço de saúde cada vez melhor para a comunidade de Votuporanga”, disse.Rose Seba falou sobre a visita. “A Santa Casa é patrimônio de nossa cidade e realiza um excelente trabalho em prol daqueles que tanto necessitam. Estamos juntos, pensando em iniciativas que possam contribuir com toda a comunidade”, finalizou.