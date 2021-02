O anúncio foi feito pelo governo estadual nesta sexta-feira (5)

publicado em 05/02/2021

Votuporanga e os 99 municípios que fazem parte da região DRS-XV continuam na fase dois, a laranja do Plano São Paulo (Foto: Reprodução/Governo de SP)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga, Rio Preto e os 98 municípios que fazem parte da região DRS-XV continuam na fase dois, a laranja do Plano São Paulo de flexibilização da economia. O anúncio foi feito pelo governo estadual nesta sexta-feira (5).A fase laranja, é considerada uma etapa de atenção, com eventuais liberações. Na atualização do dia 8 de janeiro o governo divulgou algumas mudanças nas restrições da fase. Academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros e parques estaduais, por exemplo, que só eram permitidos a partir da fase amarela, são liberados nesta etapa. Já o consumo local em bares está totalmente proibido.Revogação lockdownO governo de São Paulo suspendeu nessa semana o decreto que colocava Votuporanga e os demais municípios do Estado na fase vermelha, com lockdown, aos finais de semana e feriados.Pela previsão inicial, a medida, em vigor desde o dia 25 de janeiro, permaneceria até 7 de fevereiro. Com o anúncio desta quarta, realizado numa coletiva de imprensa, ela deixa de valer já no sábado (06).Com a decisão, estabelecimentos como shoppings, restaurantes e comércios voltam a ter permissão para funcionar aos sábados, domingos e feriados nas regiões que estão na fase laranja do plano de flexibilização econômica.A gestão Doria alega que o endurecimento da quarentena já provocaram melhora nos indicadores de saúde e que, por isso, as medidas foram canceladas antes do prazo inicial previsto.