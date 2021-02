O novo lote, que é da Coronavac, corresponde 5.960 doses do imunizante, das quais 3.209 já foram aplicadas

publicado em 04/02/2021

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria da Saúde de Votuporanga recebeu ontem mais um lote de vacinas contra a Covid-19 e se reúne hoje para definir o novo cronograma e a logística de vacinação que deve contemplar os idosos votuporanguenses com mais de 85 anos. Com o novo lote, que é da Coronavac, o município já recebeu 5.960 doses do imunizante, das quais 3.209 já foram aplicadas.O novo cronograma leva em consideração justamente a quantidade de doses disponíveis e o público alvo. O grupo (acima de 85 anos) faz parte da primeira fase da vacinação, que já contemplou profissionais da linha de frente de atendimento à saúde, idosos que vivem nas instituições de longa permanência e colaboradores destas instituições, bem como está imunizando profissionais de laboratórios, clínicas de vacinação, funerárias, IML e aqueles que atuam com transporte de resíduos, além dos demais profissionais da saúde que não atuam na linha de frente.Pelo cronograma do Estado, a imunização de idosos seria iniciada na segunda-feira (8), por pessoas com mais de 90 anos e, no dia 15, atingiria idosos de 85 a 89 anos. Essa reunião de hoje irá definir se essas datas serão mantidas e como será montado o esquema para evitar aglomerações em postos de vacinação.Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas;Pessoas com deficiência institucionalizadas;Povos indígenas vivendo em terras indígenas;Trabalhadores de saúde;Pessoas de 80 anos ou mais;Pessoas de 75 a 79 anos;Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas;Povos e comunidades tradicionais quilombolas;Pessoas de 70 a 74 anos;Pessoas de 65 a 69 anos;Pessoas de 60 a 64 anos;Comorbidades;Pessoas com deficiência permanente grave;Pessoas em situação de rua;População privada de liberdade;Funcionários do sistema de privação de liberdade;Trabalhadores da educação do Ensino Básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA);Trabalhadores da educação do Ensino Superior;Forças de segurança e salvamento;Forças Armadas;Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros;Trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário;Trabalhadores de transporte aéreo;Trabalhadores de transporte aquaviário;Caminhoneiros;Trabalhadores portuários;Trabalhadores industriais.