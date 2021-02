Campanha Natal do Bem de 2020 teve parte da renda para o Hospital votuporanguense

publicado em 18/02/2021

Ação foi realizada em dezembro nas quatro unidades da Pinheiral, com promoções de 27 itens (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Com a edição de 2020 da campanha Natal do Bem, a Pinheiral Home Center repassou a quantia de R$4.635 para a Santa Casa de Votuporanga, único hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade. O recurso será destinado para a manutenção da assistência, com qualidade e humanização.A ação foi realizada em dezembro nas quatro unidades da Pinheiral (Votuporanga, Cosmorama e Valentim Gentil), com promoções de 27 itens como tintas, revestimentos, portas, torneiras, cadeiras plásticas, panelas, produtos para churrasco, piscina de plástico, caixa térmica, entre outros.Há três anos, a Pinheiral Home Center dedica todo o mês de dezembro em salvar vidas. A campanha Natal do Bem, com parte da renda para a Santa Casa de Votuporanga, já é conhecida por toda a região e cumpre o seu objetivo de ajudar quem tanto precisa.O diretor de marketing da Pinheiral, Marcos Vinicius, esteve no Hospital e foi recepcionado pelo provedor Luiz Fernando Góes Liévana. Marcos Vinicius explicou a iniciativa. “Selecionamos vários produtos. Cada compra rendia R$1 para a Instituição. Foi um mês de bastante movimento e, mais uma vez, é uma honra destinar recurso para vocês”, afirmou.Ele ressaltou a importância da Santa Casa. “É a nossa terceira edição para uma causa tão nobre. Auxiliamos algumas entidades de Votuporanga, mas o Natal do Bem direcionamos para a Instituição, que atende um público maior, de várias idades e de diversas cidades da região”, complementou.O provedor agradeceu a parceria. “Quero agradecer em nome de todos os pacientes, médicos, profissionais e voluntários. O ano de 2020 foi muito difícil para a área da saúde e, mais do que nunca, esse auxílio é mais do que bem-vindo. Vocês acreditam na nossa Instituição e a comunidade também. Todo recurso é utilizado no Sistema Único de Saúde, para que o nosso atendimento seja ainda melhor”, finalizou.