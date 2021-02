Interesse de compra foi confirmado em janeiro, mas contrato só foi oficializado na segunda-feira (14)

publicado em 16/02/2021

Contrato foi assinado após quase um mês desde a confirmação da compra (Foto: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo)

O Ministério da Saúde assinou o contrato com o Instituto Butantan para compra de 54 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O contrato foi assinado na segunda-feira (15), após quase um mês desde a confirmação da compra.As 54 milhões de doses da vacina vão se juntar às 46 milhões que já foram adquiridas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), totalizando 100 milhões de doses, que e serão dedicadas aos estados brasileiros. De acordo com Instituto Butantan, o total deve ser entregue até setembro deste ano."Preferimos adiantar a confirmação para termos logo essas 54 milhões de doses”, disse o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, por meio de nota. Segundo a pasta, o prazo para sinalizar o interesse de compra era até maio.Há algumas semanas, o Instituto Butantan já havia reforçado a importância de oficializar a compra o mais cedo possível, já que isso aumentaria o prazo para produção dos imunizantes e consequentemente a possibilidade de entregar as vacinas antes do prazo, em um momento de extrema necessidade.*Com informações do iG