Casal fez nova destinação para a Santa Casa, por meio do projeto 'Solidariedade sem Fronteiras – Amor em Ação', pensando nos pacientes do SUS

publicado em 10/02/2021

Foram entregues: 150 quilos de arroz, 100 de macarrão, 22 de feijão, 15 de açúcar, 42 litros de óleo e 12 litros de leite (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

A missão de vida do casal Eva Rosa Ribeiro e Antônio Rubens Gomes Ribeiro é ajudar o próximo. Unir forças em prol de quem tanto precisa. O seu chamado beneficia milhares de pessoas de Votuporanga e região.A Santa Casa de Votuporanga conta com esses parceiros. Mensalmente, fazem doação para o Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade. Por meio do projeto “Solidariedade sem Fronteiras – Amor em Ação”, auxiliam na manutenção dos atendimentos da Instituição.Nesta semana, seu Rubens e dona Eva destinaram uma nova remessa. Foram entregues: 150 quilos de arroz, 100 de macarrão, 22 de feijão, 15 de açúcar, 42 litros de óleo e 12 litros de leite. Os mantimentos foram destinados para o Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. Além dos alimentos, eles doaram 750 lâminas de barbear, utilizadas para a higiene dos assistidos.“Todo mês entramos em contato com a Instituição e buscamos ajudar. Convocamos nossos parceiros, comunidade para que as colaborações aconteçam, beneficiando aqueles que tanto precisam”, afirmou dona Eva.Ela também destacou a alegria de auxiliar o Hospital. “Quem doa é muito mais feliz de quem recebe. É a forma de praticarmos a solidariedade, o amor e mudarmos nossa comunidade. Somos apenas um canal para que os votuporanguenses possam contribuir com essa causa tão nobre”, complementou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o casal. “Dona Eva e seu Rubens são pessoas maravilhosas, que se dedicam ao próximo. Grandes parceiros, que não medem esforços para nos ajudar. Nosso muito obrigado em nome de nossos pacientes”, concluiu.