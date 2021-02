De acordo com o Boletim Epidemiológico da Prefeitura, foram registrados 16 novos casos e mais 98 pessoas imunizadas

publicado em 04/02/2021

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Votuporanga registrou o menor número de novos casos nesta semana. Apenas 16 pessoas testaram positivas para Covid-19. Já no “vacinômetro”, o município tem mais 98 moradores imunizados contra a doença, segundo os indicadores do boletim epidemiológico da Prefeitura desta quinta-feira (04).

De acordo com o informe, 24 pacientes estão hospitalizados. Destes, 13 estão internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Dentre o número total, 23 são casos confirmados e um suspeito.

Além disso, os números do “vacinômetro” mostram que, até o momento, 3.307 votuporanguenses foram imunizados.

Ainda de acordo com os dados, desde o começo da pandemia, Votuporanga registrou 7.883 casos positivos de Covid-19, dos quais 7.501 pessoas se recuperaram da doença.