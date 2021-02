Ao todo, 5.789 pessoas já foram vacinadas enquanto 8.050 já contraíram a doença

publicado em 15/02/2021

O boletim não trouxe o registro de novos óbitos até sábado (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga vacinou mais 237 pessoas neste fim de semana contra a Covid-19. É o que aponta o último Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado no sábado (13). Com os novos números, a cidade chega ao total de 5.789 pessoas imunizadas com a primeira dose e 560 já com as duas doses.Ao mesmo tempo, porém, mais dez pessoas testaram positivo para coronavírus no município, totalizando 8.050, das quais 7.759 já se recuperaram e outras 19 ainda estão internadas, nove delas em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Ainda conforme o Boletim, outros 490 votuporanguenses apresentaram sintomas da Covid-19 e aguardam o resultado dos exames. Há ainda mais 754 moradores com sintomas não graves em monitoramento domiciliarO boletim não trouxe o registro de novos óbitos até sábado, sendo assim, Votuporanga segue com 136 mortes confirmadas em decorrência de complicações causadas pelo vírus.