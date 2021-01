Município teve 57 casos novos registrados da doença; 12 estão internados em leitos de UTI

publicado em 28/01/2021

"Vacinômetro" do município mostrou que 254 pessoas foram imunizadas contra o coronavírus (Imagem: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 57 casos de coronavírus nesta quinta-feira (22), totalizando 7.677 ocorrências positivas desde o início da pandemia. Este foi o maior número de casos novos da doença nesta semana, até o momento.Em contrapartida, o "vacinômetro" do município mostrou que 254 pessoas foram imunizadas contra o coronavírus. Dessa forma, Votuporanga totaliza 2.513 vacinados, segundo o boletim da Prefeitura.Ainda de acordo com o informe, o município não teve óbitos causados pela doença entre quarta (27) e quinta-feira.Do total de infectados até o momento, 7.306 pessoas se recuperaram, enquanto 23 estão hospitalizadas. Dessas, 12 estão internadas em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Além disso, 761 votuporanguenses tiveram suspeita da doença.Outras 1.118 pessoas apresentaram sintomas não graves e ficaram em monitoramento domiciliar. Esses exames foram coletados de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, enquanto os casos suspeitos da doença vem de exames enviados para laboratório.