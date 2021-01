Vítima era um idoso de 60 anos, sem comorbidades e que estava hospitalizado

publicado em 26/01/2021

Município tem 14 pessoas internadas em leitos de UTI Covid (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga registrou mais 56 casos de coronavírus e um óbito pela doença nesta terça-feira (26), totalizando 7.598 ocorrências positivas desde o início da pandemia. Assim, o município tem 131 óbitos confirmados.De acordo com o boletim da prefeitura, a vítima era um idoso de 60 anos, sem comorbidades e que estava hospitalizado.Já o "vacinômetro" do município mostrou que, até o momento, 1.891 votuporanguenses foram imunizados contra a Covid-19.Do total de infectados até o momento, 7.244 pessoas se recuperaram, enquanto 26 estão hospitalizadas. Dessas, 14 estão em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Além disso, dois casos entre os hospitalizados são suspeitos. No total, 894 votuporanguenses tiveram suspeita da doença, à espera do resultado dos exames.Outras 1.050 pessoas apresentaram sintomas não graves e ficaram em monitoramento domiciliar. Esses exames foram coletados de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, enquanto os casos suspeitos da doença vem de exames enviados para laboratório.