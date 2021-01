Das 7.038 pessoas infectadas até o momento, 6.734 se recuperaram

publicado em 07/01/2021

Votuporanga não teve registro de novas mortes pela doença (Foto: Ricardo Castelan Cruz/ Eyepix Group/Barcroft Media via Getty Images)

Votuporanga registro mais 55 casos de coronavírus nesta quarta-feira (07), totalizando 7.038 ocorrências positivas desde o início da pandemia. E não houve registro de novas mortes pela doença. Desta forma, o município segue com 126 óbitos confirmados.Das 7.038 pessoas infectadas até o momento, 6.734 se recuperaram, enquanto 15 estão internadas. Dessas, cinco estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Há também 957 votuporanguenses com suspeita da doença, à espera do resultado dos exames.Outras 1.346 pessoas apresentaram sintomas não graves e estão em monitoramento domiciliar. Esses exames foram coletados de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, enquanto os casos suspeitos da doença vem de exames enviados para laboratório.