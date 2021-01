Município tem 25 pessoas hospitalizadas; 11 estão em UTIs

publicado em 22/01/2021

Das 7.454 pessoas infectadas até o momento, 7.128 se recuperaram (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga registrou mais 22 casos de coronavírus e mais 716 pessoas vacinadas nesta sexta-feira (22), totalizando 7.454 ocorrências positivas desde o início da pandemia e 1.235 vacinados desde o início da campanha de imunização.De acordo com o boletim da prefeitura, o município tem 130 óbitos confirmados que foram causados pela doença.Do total de infectados até o momento, 7.128 pessoas se recuperaram, enquanto 25 estão hospitalizadas. Dessas, 11 estão em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Além disso, 845 votuporanguenses já tiveram suspeita da doença.Outras 1.263 pessoas apresentaram sintomas não graves e ficaram em monitoramento domiciliar. Esses exames foram coletados de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, enquanto os casos suspeitos da doença vem de exames enviados para laboratório.