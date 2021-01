Clientes podem destinar qualquer valor para o Hospital e ainda concorrer a um smartphone

publicado em 27/01/2021

consumidores podem destinar valores das compras para o Hospital (Imagem: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Graças a uma parceria entre a Santa Casa de Votuporanga e a Havan, de janeiro até junho os consumidores podem destinar valores das compras para o Hospital.A campanha é simples e rápida, mas irá beneficiar milhares de pacientes da Instituição do SUS (Sistema Único de Saúde). Todo recurso vai ser direcionado para a manutenção dos atendimentos da Santa Casa.Como a intenção da campanha é estimular a solidariedade, os clientes que aderirem à ação vão concorrer a um smartphone, que será sorteado no fim da iniciativa.Ao pagar as compras com dinheiro ou no débito, o cliente é convidado pelo operador de caixa da loja a doar parte de seu troco.As contribuições são contabilizadas no sistema e a pessoa recebe um comprovante de participação da campanha com o nome da Santa Casa.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. "Nos sentimos honrados de participar da campanha. A Havan se tornou cartão postal da nossa cidade, reunindo as famílias de toda a região", afirmou.Ele também convidou todos a colaborar. “A ação possibilita investimentos na saúde. Não temos dúvidas de que os consumidores vão atender o chamado, por amor ao nosso Hospital e pela credibilidade da empresa", finalizou.