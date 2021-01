Grupo é composto por médicos, especialistas e profissionais da saúde e também entidades representativas de setores da economia

publicado em 07/01/2021

O médico Dr. Chaudes Ferreira da Silva Junior foi nomeado pelo prefeito como secretário-executivo e coordenará os trabalhos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito Jorge Seba nomeou, nesta quinta-feira (07), o novo Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid-19. O grupo será responsável por monitorar, avaliar e deliberar sobre as medidas de enfrentamento à pandemia e também por coordenar as ações e diretrizes da retomada da economia e flexibilização da quarentena.Segundo o prefeito, o comitê será democrático e deliberativo e vai analisar, dentro do âmbito do Município e com base no Plano São Paulo, as medidas de flexibilização restrições sanitárias. “O foco será a saúde da população, a preservação de vidas, mas também temos de olhar para os setores da economia que são afetados. É hora de caminharmos juntos”, afirmou.O comitê é composto por 18 pessoas, dentre elas a secretária municipal de Saúde, Ivonete Felix do Nascimento; o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza; e o secretário municipal da Educação, Marcelo Batista; e também médicos, especialistas e profissionais da área de saúde e entidades representativas, como a Câmara Municipal, a Associação Comercial, Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes, Santa Casa, entre outros.O médico Dr. Chaudes Ferreira da Silva Junior foi nomeado pelo prefeito como secretário-executivo e coordenará os trabalhos. Nesta sexta-feira (08), o Governo de São Paulo divulgará uma nova atualização do Plano São Paulo e, logo em seguida, o Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid-19 fará a sua primeira reunião deliberativa e as indicações serão encaminhadas à Prefeitura.“Quero fazer uma administração com base no diálogo. E formamos esse comitê com esse intuito. Ouvir todos os segmentos e tomar as decisões levando em consideração as questões de saúde e econômica. Com muita responsabilidade, vamos superar este momento juntos”, disse.Dr. Chaudes Ferreira da Silva JuniorIvonete Felix do Nascimento, secretária municipal da SaúdeRodrigo Beleza, secretário municipal de Desenvolvimento EconômicoMarcelo Batista, secretário municipal da EducaçãoRegina Alves de Lima, médicaPoliana F. Kalinauskas Faria, médicaElizabete G. F. Arroyo Marchi, médicaJosé Aparecido Duran Neto, diretor regional de EnsinoCarlos Eduardo Ramalho Matta, presidente da Associação ComercialLuiz Gonzaga Poloni, presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e RestaurantesJoão Herrera Martins, presidente do Sindicato do Comércio VarejistaEdson Crusca, presidente do Conselho Municipal de SaúdeÂngelo Roberto Jabur Bimbato, representante da Santa Casa de MisericórdiaDanielli de Abreu T. Leppos, representante da Vigilância em SaúdeFabiana Helena Beneduzzi, representante da Vigilância EpidemiológicaRossana Flávia Rodrigues S. dos Santos, representante da DRS-XVMaurilo Pimenta de Morais, representante da Câmara MunicipalPaula Ruceli de Souza, representante da OSS Santa Casa