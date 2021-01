O estado de São Paulo lidera em número de mortes e casos

publicado em 13/01/2021

Uma em cada três mortes por Covid-19 entre profissionais de enfermagem no mundo ocorre no Brasil - (Foto: Adobe Stock)

Uma em cada três mortes por Covid-19 entre profissionais de enfermagem no mundo ocorre no Brasil. O Conselho Federal de Enfermagem criou até uma página na internet, o Observatório da Enfermagem, para acompanhar e fornecer dados sobre a situação dos profissionais.

Segundo o site, 508 profissionais de enfermagem já perderam a vida para a Covid-19. E mais de 46 mil foram infectados com o novo coronavírus.

O estado de São Paulo lidera em número de mortes e casos: foram 7.232 profissionais infectados com Covid-19 e 84 que perderam a vida para a doença. Em seguida vem a Bahia, com 5.704 infectados e 17 mortos, e o Rio de Janeiro, com 5.014 profissionais infectados e 57 mortos por Covid-19.

Ultimamente, vários profissionais da saúde estão desabafando nas redes sociais, relatando cansaço e exaustão pelo alto número de internados e mortos nos hospitais. Mesmo assim, os brasileiros continuam sem respeitar o isolamento social e muita gente coloca em dúvida a importância de uma vacina.

A declaração recente de um médico de Manaus demonstra o que os profissionais da saúde estão passando com os hospitais lotados:

“Acabei de chegar de mais de 12 horas de plantão, sem comer, sem dormir há mais ou menos três ou quatro dias, dormindo ali uma ou duas horas por noite e eu estou cansado. Não da vida de médico, mas eu estou cansado de ver tanta gente morrer”, relata o médico Filipe Shimizu

No momento, o Brasil apresenta aumento de casos e mortes em todos os estados, o que já era esperado por médicos e especialistas, devido às aglomerações das festas de final de ano.









*Com informações de O Extra.net