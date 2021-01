O Estado de São Paulo registra em média 1 óbito a cada 6 minutos por coronavírus

publicado em 23/01/2021

O Estado de São Paulo registra em média 1 óbito a cada 6 minutos por coronavírus. É o que indica a média diária de 218 novos óbitos verificada na terceira semana epidemiológica deste ano.Em toda a pandemia, já ocorreram 1.679.759 casos e 51.192 vítimas fatais em toda a pandemia em SP. Desse total, somente em janeiro foram confirmados 217.462 casos novos e 4475 mortes. Já em dezembro, entre os dias 1º e 22, foram registrados 157.104 casos e 3300 óbitos.As taxas de ocupação permanecem em crescimento a cada dia e, por isso, o Estado anunciou hoje a ativação de 756 leitos e a reativação do hospital de campanha de Heliópolis – mais informações aqui.O número de pacientes internados é de 13.703, sendo 7.659 em enfermaria e 6.044 em unidades de terapia intensiva, conforme dados das 11h15 desta sexta-feira.Entre o total de casos diagnosticados de COVID-19, 1.422.478 pessoas estão recuperadas, sendo que 172.018 foram internadas e tiveram alta hospitalar.Hoje, os 645 municípios têm pelo menos uma pessoa infectada, sendo 616 com um ou mais óbitos. A relação de casos e óbitos confirmados por cidade, junto com o perfil, pode ser consultada também em: www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.