A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga aguarda a chegada das doses da vacina contra o Coronavírus, aprovada pela Anvisa no último domingo, para iniciar a campanha de imunização no Município. A expectativa é receber ainda esta semana 2,2 mil doses para esta primeira etapa. Serão priorizados, no primeiro momento, os profissionais de saúde que estão na linha de frente nos hospitais, UTIs e no atendimento direto aos pacientes com sintomas gripais. Para estes profissionais, a vacina será aplicada no local de trabalho.