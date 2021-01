Após reunião virtual com o governador, o prefeito de Votuporanga tratou do Plano de retomada da economia e da flexibilização da quarentena

publicado em 07/01/2021

Prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSDB), disse que a cidade já se prepara para o início da vacinação contra a Covid-19 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

Após uma reunião virtual ontem com o governador João Doria (PSDB) e os prefeitos dos outros 644 municípios paulistas, o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSDB), disse que a cidade já se prepara para o início da vacinação contra a Covid-19. O chefe do Executivo também tratou do Plano de retomada e da economia e das ações de flexibilização da quarentena.

Segundo o prefeito, durante a reunião foi apresentado o plano de imunização estadual. Seba disse que quando a vacina for liberada junto aos órgãos competentes, Votuporanga vai estar preparada para iniciar a imunização.

“Esta é uma prioridade que determinei à Secretaria de Saúde. Já estamos trabalhando na estruturação da nossa rede para aplicação e armazenamento das doses e também na organização de um plano municipal”, afirmou.

O tucano afirmou ainda que nos próximos dias será nomeado um novo Comitê de Contingência do Coronavírus, com a participação de médicos especialistas, profissionais da área de saúde, os técnicos ligados à Secretaria de Saúde, Vigilância em Saúde e Santa Casa, e também representantes do comércio, da indústria, do setor de bares e restaurantes, entre outros. Queremos dar voz a todas as áreas e transparências nas decisões, adiantou.

Plano de imunização

A estratégia das autoridades estaduais é iniciar a imunização contra a Covid-19 em todas as regiões do estado no dia 25 de janeiro. A primeira etapa de vacinação vai priorizar profissionais da saúde, pessoas com 60 anos ou mais e grupos indígenas e quilombolas. A expectativa do Estado é que 9 milhões de pessoas sejam imunizadas na primeira etapa, com a aplicação de 18 milhões de doses, até o dia 28 de março.