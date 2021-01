Conforme dados do estado, os casos de Covid-19 subiram 18%, óbitos 31% e internações 15%, o que pode levar a fase mais restritiva

publicado em 07/01/2021

Bares, restaurantes, barbearias e salões podem ter que fechar novamente em toda a região (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

O governador do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anuncia hoje, por volta das 12h45, a primeira reclassificação oficial do Plano São Paulo de retomada econômica de 2021 e o resultado pode não ser dos melhores para a região. Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam para o aumento no número de casos, óbitos e internações por Covid-19 na DRS-XV, que abrange Votuporanga, Rio Preto e mais 98 cidades, o que pode levar toda a região para a fase laranja.

Apesar de Votuporanga apresentar índices positivos, com uma variação 21,7% menor no número de casos, estabilidade no número de mortes e uma taxa de ocupação de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de 50%, os índices de cidades vizinhas podem levar o município para uma fase mais restritiva.

É o que consta no boletim oficial do coronavírus no estado, atualizado diariamente pela Fundação Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos). Os dados apontam para uma alta de 18% no número de casos, 31% nos óbitos e 15% nas internações, na área de atendimento da DRS-XV. Levando em consideração os critérios sempre utilizados na classificação das fases, a região pode ser “rebaixada” para a fase laranja. O único índice em que a região se encontra abaixo dos limites exigidos é o da taxa de ocupação de UTI, que atualmente está em 59%.

Fase laranja

Se o rebaixamento, de fato, acontecer, o comércio de rua e serviços em geral podem funcionar apenas com capacidade limitada a 20%, horário reduzido para quatro horas seguidas e adoção dos protocolos padrão e setoriais específicos. Fica proibida a abertura de bares e restaurantes para consumo local, salões de beleza e barbearias, academias de esportes em todas as modalidades e outras atividades que gerem aglomeração.