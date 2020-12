Dinheiro será utilizado em prol dos pacientes da Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga

publicado em 17/12/2020

Colaboradores envolvidos no Nhoque Beneficente - (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Solidariedade, amor e empatia. Estas são as marcas registradas da Associação do Pacientes Renais de Votuporanga (Aprevo), que desenvolve um trabalho excepcional na Santa Casa de Votuporanga.Diariamente a Aprevo vivencia a dificuldade das unidades de Diálise, visando sempre contribuir com o serviço. Recentemente promoveram um Nhoque Beneficente para arrecadar recursos e realizar a compra de medicamentos e nutrição dos atendidos.A presidente da Associação Hermelinda Marcaci Olivo, ressaltou a importância da ação. "Passamos um ano com muitas dificuldades para realizar eventos e ações, e agora conseguimos mobilizar nossos voluntários e conseguir arrecadar esse dinheiro, que será utilizado em prol dos pacientes da Unidade de Diálise", contou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o empenho da Associação . "Ficamos sempre muito felizes com as ações da Aprevo, pois sabemos o quanto trabalham pelo bem dos atendidos e como contribuem para uma terapia renal com mais qualidade, e principalmente mais humanizada. Agradecemos a todos pelo envolvimento na causa, pelo amor e por proporcionar tratamento diferenciado, com o foco no bem estar de cada paciente", finalizou.