Hospital está contratando auxiliar, técnico e enfermeiros; currículos devem ser enviados no e-mail ou pelo site

publicado em 08/10/2020

(Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Com foco em sua missão em acolher, assistir, desenvolver e gerir com o melhor de todos nós, a Santa Casa de Votuporanga está em constante desenvolvimento. A busca de novos profissionais é essencial para proporcionar assistência de qualidade para 53 municípios da região.

A Instituição está com vagas abertas na área de Enfermagem. O setor de Recursos Humanos do Hospital contrata auxiliar, técnico de Enfermagem e enfermeiros, para início imediato.

trabalheconosco@ santacasavotuporanga.com.br ou no site www.santacasavotuporanga.com. br . Os pré-requisitos são: Ensino Médio Completo e formação específica para a função. Os currículos devem ser enviados no e-mail:ou no site

Os critérios de seleção envolvem: análise curricular, prova e entrevista. Mais informações no telefone 17 3405-9133, ramais 161/289.

A gerente de RH, Cláudia Madureira, disse que a Instituição enfrenta obstáculos na contratação de colaboradores e prestadores de serviços. “Nossos profissionais estão trabalhando diariamente, com toda dedicação, empenho. São jornadas, plantões de muitos atendimentos, intercorrências, demanda que nos fez abrir mais vagas em nosso quadro de pessoal. Entretanto, há desafios como falta de qualificação necessária, médicos disponíveis e interesse de candidatos em trabalhar em um Hospital diante do medo do contágio do Coronavírus”, afirmou.

Cláudia ressaltou que “a Santa Casa está seguindo rigorosamente todos os protocolos de prevenção da COVID-19. Além disso, a Instituição tem foco do trabalho humanizado e proporciona oportunidades de aperfeiçoamento e de crescimento profissional".