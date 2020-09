De acordo com o governador João Doria (PSDB), a redução foi de 11%

publicado em 28/09/2020

O estado de São Paulo registrou a 10ª semana consecutiva de queda nas internações causadas pelo novo coronavírus.De acordo com o governador João Doria (PSDB), a redução entre os dias 20/9 e 26/9 foi de 11% em comparação com os sete dias anteriores.“A oscilação de internações é um indicador em tempo real que dá perspectiva confiável da tendência da pandemia”, disse Doria, em entrevista no Palácio dos Bandeirantes.“A queda deste indicador, por período tão longo, é um sinal inequívoco de que a doença está regredindo de maneira sólida no estado”, completou.Ao detalhar os números da pandemia no estado, o secretário-executivo da Secretaria da Saúde, Eduardo Ribeiro, informou na semana passada que foram registrados, em média, 1.125 novas internações diárias no estado, ante 1.266 no período anterior.“Nunca é demais lembrar que a internação é o evento mais sensível no termômetro do avanço da epidemia. Temos aqui um consistente período de 10 semanas de queda nas internações”, disse.Sobre as mortes causadas pela Covid-19, Doria afirmou que, no mesmo período, as os registros caíram 16% em relação aos sete dias anteriores.Isso significa que o estado registrou, na 39ª semana epidemiológica 162 mortes, em média, por dia, contra 194 mortes, em média, na semana anterior.É também a menor média diária por Covid-19 no estado desde a 21ª semana epidemiológica, registrada no mês de maio.