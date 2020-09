É preciso ficar ainda mais atento à caderneta de vacinas para evitar que outras doenças também se aproximem de nossos lares

publicado em 12/09/2020

(Foto: Haline Morato é enfermeira e proprietária da Clínica Protege Vacinas e Cuidados

Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

Com a retomada das atividades econômicas em Votuporanga, graças ao avanço para a fase amarela do Plano São Paulo, e posteriormente com a volta às aulas, é preciso ficar ainda mais atento à caderneta de vacinas para evitar que outras doenças também se aproximem de nossos lares. É o que alerta a enfermeira Haline Morato, proprietária da Clínica Protege, que é especializada em imunização.

Segundo ela, a imunização de rotina é considerada um serviço essencial e deve ser mantida. Ela disse que existem muitos mitos e argumentos contrários à vacinação, o que acabou provocando uma diminuição na procura pela imunização e pode provocar um caos na retomada das aulas.

“Se abandonarmos a vacinação nesse período, as conseqüências podem ser surtos de doenças imunopreveníveis, aumento de morbidade e mortalidade e um crescimento de demanda nos hospitais”, alertou Haline.

A enfermeira afirma ainda que as vacinas são um ganho imensurável, um marco na história da humanidade e que, apesar do momento em que a sociedade vem passando, as atividades diárias e o contato social em algum momento voltarão a existir.

“As crianças vão voltar a frequentar as escolas, todos voltarão a ter contato com pessoas no dia-a-dia, sem contar que as crianças têm o maior risco para contrair doenças e para que não fiquem desnecessariamente vulneráveis, precisamos que a imunização seja mantida”, acrescentou.

Haline ainda ressaltou que é preciso a conscientização dos pais e que eles mantenham as doses de vacina em dia, incluindo as doses de reforço vacinal.

