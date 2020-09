Votuporanga e mais 96 municípios, chegou a 75,1% horas depois da reclassificação que o avançou para a fase amarela

publicado em 05/09/2020

(Foto: Governo do Estado)

O governo do Estado de São Paulo atualizou na sexta-feira (4) a taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para Covid-19 e o índice do DRS XV, que abrange Votuporanga e mais 96 municípios, chegou a 75,1% horas depois da reclassificação que o avançou para a fase amarela. Até a análise feita pelo estado, a taxa estava em 73,8%.A ocupação dos leitos de UTI do DRS estava abaixo de 75% na última semana e foi subindo gradualmente. Na segunda-feira (31), chegou a 77,8%, terça-feira (1) a 78,1% e na quarta fechou em 77,8%.De olho nesses números e já pressionado há tempos por uma flexibilização maior, o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB) abriu os cofres e determinou a abertura de mais 30 leitos para forçar a queda da taxa e, consequentemente, o avanço para a fase amarela.Com isso, anteontem, data do fechamento dos dados para reclassificação, a taxa de ocupação de UTI caiu para 73,8%. Um dia depois, a ocupação voltou a crescer.