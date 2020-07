Efeito deve ser reforçado após uma segunda dose da vacina, segundo os cientistas. Terceira fase dos testes está ocorrendo no Brasil

publicado em 20/07/2020

Mais de 160 vacinas estão sendo desenvolvidas em todo o mundo, segundo a OMS. Mulher segura frasco com a inscrição "Vacina Covid-19" em foto do dia 10 de abril de 2020 (Foto: Dado Ruvic/Reuters)

Cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, anunciaram nesta segunda-feira (20) que, de acordo com resultados preliminares, a vacina da universidade para a Covid-19 é segura e induziu resposta imune. Os resultados, que já eram esperados pelos pesquisadores, se referem às duas primeiras fases de testes da imunização. A terceira fase está ocorrendo no Brasil, entre outros países.O efeito deve ser reforçado após uma segunda dose da vacina, segundo os cientistas.A vacina de Oxford é a mais adiantada, das que estão em pesquisa. Ela está sendo testada também no Brasiltestes iniciais agora apontam que ela é segura e induz o corpo a reagir contra a Covid-19; o resultado é o esperadoa fase 3, final, ainda está em andamento e ela é que irá determinar se há eficácia num grande número de pessoasAs fases 1 e 2 dos testes, que foram conduzidas simultaneamente no Reino Unido, tiveram 1.077 voluntários. Os ensaios mostraram que a vacina foi capaz de induzir a resposta imune tanto por anticorpos como por células T até 56 dias depois da administração da dose."Exatamente o tipo de resposta imune que esperávamos", declarou Andrew Pollard, professor de pediatria na Universidade de Oxford.Os pesquisadores dividiram os participantes em dois grupos: 543 pessoas receberam a vacina experimental, e outras 534 receberam uma vacina de meningite (o grupo controle).A resposta imune foi medida em laboratório. São necessários mais testes para confirmar se a vacina protege efetivamente contra infecções, disseram os cientistas.Na fase 3 do estudo, ficará determinado se a vacina de fato protege a população, explicou Pollard.Foi vista uma resposta por células T (células do sistema imune capazes de identificar e destruir outras células infectadas) 14 dias após a dose. Já os anticorpos, capazes de destruir o próprio vírus, foram identificados 28 dias após a administração da vacina.A vacina de Oxford poderá ter o registro liberado em junho de 2021, de acordo com Soraia Smaili, reitora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).Ao todo, 50 mil pessoas participam dos testes em todo o mundo, 10% delas no Brasil: 2 mil em São Paulo, 2 mil na Bahia e outras 1 mil no Rio de Janeiro. O Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) da Unifesp coordena a aplicação da vacina em São Paulo, que começou em junho com voluntários da área da saúde."Com a quantidade de pessoas que estão recebendo a vacina no mundo, é possível que tenhamos resultados promissores no início do ano que vem e o registro em junho", afirma Soraia Smaili, reitora da Unifesp.A Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a vacina de Oxford como a mais adiantada no mundo e, também, a mais avançada em termos de desenvolvimento. Um dos centros que testa essa vacina é coordenado por uma brasileira, a cientista Daniela Ferreira, doutora pelo Instituto Butantan.Roberto Medronho infectologista da UFRJ, em entrevista à Globonews, afirmou que esse resultado era esperado, mas agora foi oficializado.O acordo com o Brasil permitirá que o país adapte a fábrica de Bio Manguinhos para produzir a vacina e disponibilizá-la depois da fase três dos ensaios clínicos."O acordo da Fundação Oswaldo Cruz é benéfico para nós. Envolve não apenas os pacientes recrutados para o teste, mas a transferência [de tecnologia]. Há um acordo para reconfigurar a planta da Biomanguinhos para que depois da fase três ela possa ser produzida", comentou.A ideia de incluir a população brasileira se dá, também, para testar a eficácia da vacina em um grupo etnicamente mais diverso.A vacina pode ter resultados de diferentes eficácias, de acordo com cada população. Daí a importância de testar em vários países, afirmou Medronho.*G1.com