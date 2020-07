Uma das primeiras orientações que o profissional apresenta é a importância da regularização do cartão vacinal.

publicado em 25/07/2020

Legenda: Ernesto Hoffmann é médico de família e comunidade pelo San Saúde na Santa Casa de Votuporanga. (Foto: Redes Sociais)

Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

O médico de família e comunidade Ernesto Hoffmann, que faz parte do quadro de colaboradoresda Santa Casa de Votuporanga,divulgou um vídeo com dicas para a comunidade sobre prevenções de doenças respiratórias, que são mais prevalentes nessa época do ano, onde o clima está mais frio e a umidade está mais baixa.

Uma das primeiras orientações que o profissional apresenta é a importância da regularização do cartão vacinal. A vacina da gripe, segundo ele,é umas das mais importantes, pois ela protege contra dois tipos de doenças, Influenza e Influenza H1N1. “São doenças que causam a gripe e podem levar a uma pneumonia.Importante ressaltar que ela está disponível em todos os postos de saúde da cidade”, disse.

Ainda segundo ele, as orientações que estão sendo dadas a respeito do coronavírus, valem para outras doenças respiratórias como a gripe e resfriado. “Distanciamento social, uso de máscara, higiene ao tossir ou espirrar, evitar aglomerações e manter o ambiente de casa arejado é essencial”, explicou.

O médico ainda disse que o uso de máscaras, não só para o coronavírus, mas também para outras doenças respiratórias já era comum em outros países do mundo, como nos países asiáticos, onde as pessoas ficam gripadas e usam a máscara em sinal de respeito para com as outras pessoas.

“Com relação aos agasalhos e sair na rua protegido, é uma recomendação importante. Uma vez que nosso corpo é projetado, para viver um ótimo de funcionamento de 36,5°C, sendo a nossa temperatura normal do corpo e se a gente diminuir muito essa temperatura pode ficar doente. Pois tomar friagem ou beber gelado, não é a causa das doenças respiratória que são transmitidas em sua maioria pelos vírus, mas a gente não se agasalhar e ficar com frio, pode fazer que a gente gaste desnecessariamente a energia do nosso corpo para nos aquecermos e com isso não reservamos nossa energia para estarmos mais imunes e mais protegidos”, explicou.