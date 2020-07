Esse foi o quarto procedimento pelo qual o presidente foi submetido para verificar se contraiu o vírus. Os outros três deram negativo

publicado em 07/07/2020

(Foto: Isac Nóbrega/Editor VV)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) testou positivo para Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Este foi o quarto exame do chefe do Executivo para confirmar se havia contraído a doença — os outros três deram negativo.



“O resultado do teste de covid-19 feito pelo presidente Jair Bolsonaro na noite dessa segunda-feira, 6, e disponibilizado na manhã de hoje, 7, apresentou diagnóstico positivo. O presidente mantém bom estado de saúde”, informou a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República.



“Hoje baixou bastante a febre. Estou bem. Em comparação a ontem, estou muito bem. Queria até dar uma caminhada mas não vou por recomendação médica”, disse. Na sequência, ele voltou a fazer uma defesa do uso da cloroquina como remédio contra a doença. “Da forma que ministraram a hiroxicloroquina. Poucas horas depois de aplicar, eu já estava bem”, disse.



Mesmo positivo para a doença, Bolsonaro fez nova defesa da abertura do país, mesmo com a pandemia no auge. “Todo mundo sabia que, mais cedo ou mais tarde, iria atingir uma parcela considerável da população, como por exemplo, eu, se não tivesse feito o exame não saberia do resultado e ele acabou de dar positivo”, disse. “No meu entender houve um superdimensionamento”, prosseguiu.



Sintomas

Nessa segunda-feira (6/7), Bolsonaro deixou o Palácio do Planalto no fim da tarde, às 17h42, e chegou ao Palácio da Alvorada por volta das 18h25. O trajeto entre os dois pontos costuma levar entre 5 e 10 minutos. Nesse intervalo, foi ao Hospital das Forças Armadas (HFA) para testar se contraiu o vírus.

*Metrópoles