publicado em 14/06/2020

Secretaria da Saúde aguarda resultados de morte suspeita no município (Foto: A Cidade)

Fábio FerreiraSegundo o boletim epidemiológico, divulgado no inicio da noite deste domingo, dia 14, pela Secretaria Municipal da Saúde, os números apontam mais pessoas curadas do que novos casos confirmados de coronavírus em Votuporanga nas últimas 24h. São 13 pessoas curadas da doença e 4 novos casos confirmados no município. Também foi assim no último sábado, dia 13, quando o número de curados (18) superou o de novos casos (11).Os 4 novos casos de covid-19 confirmados neste domingo são todos homens. Um na faixa etária entre 30 e 39 anos, outro com idade ente 40 e 49 anos e dois entre 50 e 59 anos. Com estes, o município chega a 184 ocorrências de coronavírus. O número de curados também ultrapassou a marca de cem e atingiu 107 pessoas curadas da doença.Já o número de exames que deram negativos para covid-19 no município subiu de 421, no sábado, para 503 neste domingo. Os casos suspeitos em investigação também aumentaram de 34, no sábado, para 44, neste domingo. Ainda segundo o informe, 497 pessoas na cidade estão com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.O município segue com o número de 7 mortes confirmadas pelo novo vírus. A novidade do fim de semana é de mais uma morte suspeita, no sábado, que ainda está sendo analisada pela Secretaria da Saúde. Trata-se de uma mulher com idade entre 70 e 79 anos. A confirmação deve sair nesta segunda-feira, dia 15.