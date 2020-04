Batizado de Inspire, o equipamento tem como principal vantagem o custo

publicado em 30/04/2020

(Foto: Politécnica da USP/Reprodução)

O ventilador pulmonar emergencial criado por um grupo de engenheiros da Universidade de São Paulo (USP) passou pelas etapas finais de teste, informou a instituição na quarta-feira (22). O protótipo econômico leva até duas horas para ser produzido. Agora, a documentação do projeto será enviada aos órgãos competentes, a exemplo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para aprovação.Batizado de Inspire, o equipamento tem como principal vantagem o custo: enquanto os ventiladores convencionais custam, em média, R$ 15.000, o valor do Inspire é de R$ 1.000.A Escola Politécnica da USP informou que, no período de 17 a 19 de abril, foram realizados estudos com pacientes humanos, seguindo os trâmites da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Os testes foram feitos com quatro pacientes nas dependências do Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas da USP. O respirador foi considerado aprovado em todos os modos de uso. Além disso, não houve nenhum problema com os pacientes ventilados.O aparelho foi registrado com uma licença "open source", permitindo a qualquer pessoa ou empresa o acesso ao protocolo de manufatura e fabricá-lo. Para ter o acesso, contudo, é necessário obter uma autorização da Anvisa.*CNN Brasil