Os profissionais de saúde são atualizados sobre as últimas descobertas, além de esclarecer dúvidas e aspectos como definição de casos

publicado em 24/03/2020

Santa Casa de Votuporanga intensificou seus treinamentos semanalmente para preparar seus colaboradores no atendimento à população (Foto: Ilustrativa)

Desde o início dos primeiros casos confirmados de infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) no Brasil, a Santa Casa de Votuporanga intensificou seus treinamentos semanalmente para preparar seus colaboradores no atendimento à população e nos cuidados para prevenir a doença.



Aproximadamente 70 profissionais – entre colaboradores, gerentes, residentes e médicos – estão participando de uma ação promovida pelo setor de Treinamento e Desenvolvimento da Instituição e ministrada pelo webcanal Vigilância em Saúde.



Em cada encontro, mais abordagens da doença. Os profissionais de saúde são atualizados sobre as últimas descobertas, além de esclarecer dúvidas e aspectos como definição de casos, notificação, manejo clínico e vigilâncias epidemiológica e laboratorial.



A qualificação conta com a participação do secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann e do coordenador do Centro de Contingência, David Uip.



Além destas teleconferências, a Santa Casa está investindo em treinamentos e esclarecimentos in loco, além de vídeos explicativos. “É muito importante a integração de toda a rede, com padronização do atendimento e agilidade na comunicação de casos suspeitos. Estamos discutindo todos os casos um a um. Principalmente porque temos informações novas a cada dia e muitas dúvidas que vão surgir no dia a dia”, afirmou a gerente assistencial, Alessandra Zanovelli.



Sobre o Coronavírus e sintomas



O Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente (nCoV-2019) do Coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China, que já registrou mais mil mortes provocadas pela doença. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência de saúde pública global por conta da epidemia e, recentemente, definiu a nomenclatura da nova cepa (tipo) como Covid-19.



Entre os sintomas estão: febre e sintomas respiratórios como tosse, dor de garganta e dificuldade em respirar. Em casos mais graves, há registro de pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, insuficiência respiratória e sepse. É importante estar atento para casos de histórico de viagem para China nos últimos dias.





Como reduzir o risco de infecção pelo coronavírus?



Entre orientações de prevenção, fique atento as seguintes situações:



Evitar contato próximo com pessoas com infecções respiratórias agudas;



Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente e antes de se alimentar;



Usar lenço descartável para higiene nasal;



Cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir;



Evitar tocar nas mucosas dos olhos;



Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;



Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas e manter os ambientes bem ventilados.