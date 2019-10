Dr. Luís Guilherme Ronchi ressaltou os sintomas, acompanhamento e exames para diagnóstico

publicado em 24/10/2019

O médico explicou que a enxaqueca é uma das doenças mais prevalentes na população (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A enxaqueca atinge cerca de 14% da população mundial. Só no Brasil, mais de 30 milhões de brasileiros sofrem dessa doença. Para que você saiba mais sobre o tema, conversamos com o neurologista do SanSaúde, Dr. Luís Guilherme Ronchi, que deu todos os detalhes.O médico explicou que a enxaqueca é uma das doenças mais prevalentes na população. “É caracterizada principalmente pela dor de cabeça de moderada a forte intensidade, prolongada (pode perdurar por dias) e recorrente. Causada por alterações nas vias centrais de dor no território do nervo trigêmio no crânio”, disse.Dr. Luís Guilherme contou que os principais sintomas são: dor principalmente na região da fronte, sendo tipicamente unilateral; náuseas e vômitos; sensibilidade a luminosidade e barulho e pontos brilhantes ou escuros na visão.AlimentaçãoEle falou da relação da alimentação com a doença. “Alguns enxaquecosos apresentam sensibilidade excessiva a alguns tipos de alimentos. Os pacientes sempre conseguem identificar quais são desencadeadores de suas dores de cabeça. Os principais são os gordurosos”, afirmou.Ciclo menstrualO ciclo menstrual é um dos principais gatilhos para crises assim como o estado emocional.Exames de diagnósticoOs exames de imagem (tomografia computadorizada e ressonância magnética principalmente) são solicitados apenas quando o médico quer excluir causas secundárias de dor de cabeça (por exemplo: trombose de seio venoso cerebral). “Na maioria dos casos, não são necessários”, contou.AcompanhamentoO neurologista destacou que pessoas que sofrem de dores de cabeça com elevada frequência devem buscar atendimento. “A enxaqueca é uma das principais causas de falta ao trabalho, e os pacientes acabam por fazer uso excessivo e indevido de analgésicos”, disse.TratamentoO tratamento das crises são feitos com analgésicos comuns. “Quando ocorre frequência aumentada de crises num período de tempo é indicado o profilático (para evitar crises) com medicação (que não é analgésico) diária”, finalizou.