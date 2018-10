Alunos do CEM “Pieroni” e EJA já estão sendo atendidos desde o começo do mês

publicado em 01/10/2018

Em pouco mais de dois anos, o programa já realizou 2.647 consultas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Melhorar o acesso da população à saúde bucal é o objetivo do Odonto Móvel, implantado pela Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria da Saúde em maio de 2017, levando atendimento odontológico gratuito aos munícipes. A unidade itinerante já percorreu diversos pontos da cidade e escolas municipais num total de mais de 9 mil procedimentos. A parada dessa vez é no CEM “Deputado Narciso Pieroni”, no bairro Patrimônio Novo, e atenderá, além das crianças, os alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Os números dos atendimentos chamam a atenção. Em pouco mais de dois anos, o programa já realizou 2.647 consultas e 9.084 procedimentos. Só em 2018 foram 1.825 consultas e 5.617 procedimentos. Já na escola CEM “Pieroni”, em que o veículo está estacionado desde o início de setembro, os números registrados são de 94 consultas e 273 procedimentos, sendo eles: restaurações, limpezas, extrações de dente de leite, aplicações de flúor e orientações. O automóvel ficará no local até atender todos os alunos, com estimativa para o final do ano.

O Prefeito João Dado, idealizador do projeto, conta que o programa busca reduzir o absenteísmo em relação aos agendamentos de crianças nas unidades de saúde, e encaminhadas pelas escolas, devido à dificuldade de serem acompanhadas para atendimento em horário comercial. “É dentista de graça na porta da escola. Já atendemos também a comunidade da Vila Carvalho e o projeto Soldado Mirim. Dessa forma, vamos garantindo a saúde bucal de nossas crianças e adultos que mais precisam”, destaca.

De acordo com o coordenador do Programa de Saúde Bucal do município, Edson Gilmar Capel, a ideia pioneira de levar o profissional, o serviço e a estrutura para dentro da escola tem a principal finalidade de reduzir os índices de problemas bucais nesses estudantes. “Quando o atendimento é voltado às crianças, o profissional dentista demanda de mais cautela e tempo. Consciente dos medos e da ansiedade desse pequeno paciente, sabe que precisa desconstruir alguns mitos e em alguns casos essas situações podem demorar uma ou duas consultas. É um processo. Para se ter uma ideia, enquanto diariamente atendemos oito adultos, o número de crianças cai para seis”.

Os atendimentos da unidade são realizados nos horários de funcionamento das escolas e com base em levantamento epidemiológico prévio, conforme as unidades de ensino que apresentarem maiores índices de problemas bucais.

