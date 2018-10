Atividades consistem em oferecer atendimentos gratuitos às comunidades interna e externa, em três datas e locais distintos; iniciativa terá início no próximo dia 4

publicado em 02/10/2018

Iniciativa tem como objetivo uma conscientização e prevenção do Câncer de Mama (Foto: Divulgação/Unifev)

Os cursos de Enfermagem e Medicina da Unifev promoverão uma série de ações alusivas à campanha nacional Outubro Rosa, em três datas e locais distintos. A iniciativa integra atendimentos gratuitos às comunidades interna e externa, em prol da conscientização e prevenção do Câncer de Mama.

A primeira ação, destinada somente aos alunos da Instituição, será realizada na próxima quinta-feira (dia 4), a partir das 19 horas, no pátio da Cidade Universitária.

Os atendimentos abertos à população ocorrerão nos dias 6 e 20 de outubro, na praça Benedito Lopes de Oliveira (onde está localizada a Concha Acústica) e no Espaço Explosão (na rua Amazonas, entre a Ceará e a Paraíba), respectivamente.

De acordo com a médica ginecologista responsável pelas atividades, Profa. Esp. Cristina Rocha Matarucco, as ações têm o objetivo de alertar a comunidade sobre o autoexame e os métodos de prevenção contra a doença.

“Os alunos da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia farão uma demonstração de palpação mamária, utilizando modelos anatômicos. Ficará sob a responsabilidade dos estudantes de Enfermagem a aferição da pressão arterial dos atendidos”, explicou.