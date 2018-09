A partir desta terça-feira (25/09) até o final da semana (28/09), a Unidade Móvel do Câncer de Mama do Hospital de Amor (Hospital do Câncer de Barretos) Fundação Pio XII atenderá na Secretaria de Saúde. Desde meados de julho em Votuporanga, a carreta já atendeu cerca de 3,1 mil mulheres de diversos bairros da cidade.

Essa é a última oportunidade para que mulheres de 40 a 69 anos que ainda não fizeram o procedimento, façam o agendamento para realizar o exame, que é rápido e seu diagnóstico precoce é um dos maiores benefícios da mamografia.

Para as mulheres interessadas, a carreta atenderá na terça (25/9), das 9h às 16h; quarta (26/9), das 8h às 20h; quinta (27/9), das 10h às 17h e encerrando sua passagem pela cidade, na sexta (28/9), das 8h às 15h. Ainda há vagas disponíveis para os exames. Para o cadastro é necessário que sejam apresentados os documentos originais e cópias do RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência.

A Secretaria da Saúde fica localizada na Rua Santa Catarina, nº 3890 – Patrimônio Velho. Mas informações pelo telefone (17) 3405-9787.





Mamografia

A mamografia identifica o câncer quando ainda não é palpável em um exame clínico ou através do autoexame realizado pela paciente. Descobertas precoces de cânceres mamários através da mamografia, aumentam muito as chances de um tratamento bem-sucedido.

Os benefícios da mamografia quanto a uma descoberta precoce e a possibilidade do tratamento do câncer mamário são muito significativos, compensando o risco mínimo da radiação e o desconforto que algumas mulheres sentem durante o exame.