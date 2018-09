Santa Casa realiza evento no Centro de Convenções, visando o aperfeiçoamento dos profissionais

publicado em 27/09/2018

A Santa Casa de Votuporanga acredita que a qualificação profissional deve ser constante. Visando a formação de toda a região, a Instituição realiza III Simpósio de Centro de Materiais e Esterilização e II Simpósio de Centro Cirúrgico no próximo mês, buscando o aperfeiçoamento da assistência hospitalar.

O evento será no dia 26 de outubro, no Centro de Convenções. O tema deste ano é: “Segurança do paciente e a interface entre os serviços do Centro de Materiais e Esterilização (CME) e Centro Cirúrgico – benefícios e riscos para qualidade da assistência”.

A abertura oficial será às 8h, realizada pelo provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana; pela enfermeira supervisora do Centro Cirúrgico, Vanessa Ribeiro e a enfermeira clínica do Centro de Materiais e Esterilização, Daiane Nazzi.

Na sequência haverá a palestra da coordenadora do Centro Cirúrgico do Hospital Unimed de Ribeirão Preto, Eliane Nepomuceno, sobre segurança do paciente em ambiente cirúrgico. Às 9h20, a supervisora regional do Centro de Materiais e Esterilização Rede D´or São Luiz – RJ, Geisa Reis, irá falar sobre “Material Molhado após sua esterilização: mitos e verdades”.

A doutoranda da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (USP) e docente do curso de pós-graduação no Centro Universitário São Camilo (SP), Jeane Bronzati, traz as soluções inovadoras da Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME).

Dando continuidade à programação, o arquiteto da Consultoria e Treinamento em Esterilização em Produtos da Saúde, Fernando Bustamante, irá explicar a diferença das limpezas manual e automática como ferramenta de gestão do CME.

Após o almoço, a enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital 9 de Julho (SP), Fabiana Vasques, fará palestra sobre a prevenção e controle de infecção e resistência dos microrganismos no bloco operatório – Estratégias da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Às 14h45, a consultora de Educação Clínica da empresa Johnson e Johnson e enfermeira especialista em CME e Centro Cirúrgico, Juliane Ferreira, falará sobre biofilme (bactérias) e a tarefa de combate-lo.

O médico chefe do Departamento de Cirurgia da Santa Casa, Dr. Anderson Gonçalves, finaliza a qualificação ressaltando a importância de um procedimento seguro.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, destaca a importância do evento. “Com a evolução dos procedimentos, é necessária a qualificação de profissionais com conhecimento específico focado nas tecnologias, nos materiais e recursos, de segurança e controle e acompanhamento de indicadores de produção e qualidade em Centro Cirúrgico e Centro de Material e Esterilização. Convido a todos a participar deste simpósio, que diferencia o atendimento ao nosso paciente”, frisou.

As inscrições devem ser feitas no site

simposiocirurgico

. Mais informações no telefone 3405-9133, ramal 285.