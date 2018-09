Instituição pede ajuda da população para a doação de sangue, principalmente O positivo

publicado em 19/09/2018

A Santa Casa de Votuporanga está com estoque muito baixo e necessita com urgência de sangue de todos os tipos, principalmente do O positivo. A Agência Transfusional do Hospital pede a contribuição da população para que compareça na Unidade de Coleta de Sangue, anexa ao Mini-Hospital “Fortunata Germano Pozzobon” e agende sua doação.

A Instituição utiliza bolsas de sangue em vítimas de acidentes, pacientes de Hemodiálise, cirurgias e/ou com doenças hematológicas e câncer. O consumo é muito grande, uma vez que são feitas, em média, 450 transfusões por mês. “Reforçamos nosso apelo para que possamos abastecer nossa Agência, a fim de que o atendimento ao nosso paciente não seja prejudicado”, disse a hematologista e hemoterapeuta, Dra Ilmeida Helena Tonini de Oliveira.

Dra Ilmeida afirmou que a doação de sangue é insubstituível, vital para organismo. “O sangue humano não pode ser fabricado artificialmente, por isso a transfusão é a única esperança de vida para nossos pacientes”, disse.

A Agência também faz abordagem com os familiares dos assistidos, para ajudar no estoque. “Buscamos conscientizar as famílias, para que possam colaborar conosco. Mesmo com esta iniciativa, precisamos de vocês. Este ato pode salvar quatro vidas”, disse a biomédica Chayene Roberta Barbin.

As doações podem ser feitas às terças-feiras, das 15h às 18h e às quintas-feiras, das 8h às 11h, sempre por meio de agendamento, e também no primeiro sábado de cada mês. Para doar é necessário apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional.

A Unidade de Coleta de Sangue funciona por meio de uma parceria entre a Prefeitura, Hemonúcleo de Ribeirão Preto e Santa Casa de Votuporanga. Está localizada na Rua Antônio Galera Lopes esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte.