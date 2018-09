No Setembro Verde, a Comissão Intra-Hospitalar de Transplante quer conscientizar a população sobre a importância da doação; ação acontece neste sábado

publicado em 19/09/2018

(Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Na tristeza de uma família enlutada, há esperança. Em meio ao sofrimento de perder um ente querido, uma autorização pode salvar vida. Desde 2012, a Santa Casa de Votuporanga está habilitada a captar órgãos, possibilitando chance de recomeçar para quem aguarda na fila de transplante.

No decorrer de seis anos, foram 405 procedimentos, a maioria de córneas. Somente em 2018, foram 75 córneas e um múltiplo, uma força-tarefa que depende de muitas pessoas, principalmente da família do doador.

A Comissão Intra-Hospitalar de Transplante (CITH) da Instituição é formada por equipe multidisciplinar, que faz a abordagem dos parentes. “Após a constatação do óbito pelo médico, nossa equipe é acionada e faz abordagem familiar, solicitando a doação. Somente parentes de primeiro e segundo graus podem autorizar o procedimento, através de termo enviado à Central de Transplante”, explicou a coordenadora de Enfermagem, Kelly Almeida. Com este “sim” ao longo dos anos, mais de 800 pessoas foram beneficiadas. Vidas foram salvas e pacientes ganharam qualidade de vida.

Neste mês, comemorado Setembro Verde, a Instituição promove uma ação, visando conscientizar a população sobre a doação de órgãos. Neste sábado (22/9), a CIHT estará na Praça Central da cidade, das 9 às 13h, para explicar sobre o serviço. “Estaremos com a Liga de Transplante. Queremos sanar todas as dúvidas, para que os interessados em doar comuniquem sua família sobre este desejo. Somente com a autorização deles é que conseguimos fazer o procedimento”, complementou Kelly.

O provedor Luiz Fernando Góes Liévana ressalta a importância da captação. "É um assunto que precisa da atenção de todos nós. A Santa Casa de Votuporanga faz sua parte quanto Instituição, oferecendo o serviço, treinando os colaboradores, incentivando a Comissão de Transplante a fortalecer e disseminar o trabalho. Esperamos que os números de doações sejam sempre crescentes para ajudar aqueles que estão aguardando um transplante”, finalizou.