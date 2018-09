Show de Prêmios daquela cidade foi realizada na sexta-feira (21/9), com a presença de 600 pessoas no Salão de Santos Reis

publicado em 27/09/2018

Gastão Vidigal demonstrou que a união faz a força e promoveu um importante evento em prol à saúde. Na última sexta-feira (21/9), a Comissão Organizadora de Voluntários realizou Show de Prêmios com renda para a Santa Casa de Votuporanga, no Salão de Santos Reis. O evento arrecadou R$15.415,00 para a Instituição votuporanguense.

A ação envolveu 25 voluntários, que se dedicaram integralmente com toda iniciativa, desde arrecadação de prêmios quanto ao preparo da alimentação. Mais de 600 pessoas participaram da campanha, reforçando todo apoio ao Hospital votuporanguense.

Foram comercializados cachorros-quentes, espetos de carne, kaftas, refrigerantes, sucos, água e cerveja. “Cada cupom custava R$10 reais e as pessoas concorriam a R$800, R$400 e a um terno de R$200. Ficamos muito felizes com a adesão de todos, que prestigiaram nosso evento e contribuíram com a Instituição”, contou a organizadora Débora Fernandes.

O resultado não poderia ter sido melhor. Ajudar a Santa Casa. Além do dinheiro, foram arrecadados 115 litros de leite, 24 litros de óleo, um quilo de café, um quilo de feijão, nove pacotes de macarrão, 400 quilos de arroz, dois desinfetantes e um jogo de tapete. “Nosso município utiliza muito o Hospital. A maioria dos atendimentos que têm em Nhandeara, onde é nosso primeiro socorro, são encaminhados para vocês. É a nossa forma retribuir tudo que fazem por nós”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a todos os envolvidos. “Gastão Vidigal promoveu uma grande campanha, que nos ajudará a manter a qualidade e humanização da assistência aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Atendemos 53 municípios e cada ação nos enche de motivação para atuarmos cada vez melhor”, finalizou.